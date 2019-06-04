В Україні оголосили нове штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. В Україні на середу, 5 червня, оголосили штормове попередження через грози, град та шквали. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"5 червня в більшості областей грози, вдень (крім північних та східних областей) в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у південних та центральних областях місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Водночас у найближчі години з утриманням до кінця доби 4 червня у Києві та в області очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україну йде похолодання.