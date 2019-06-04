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В Україні оголосили нове штормове попередження

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. В Україні на середу, 5 червня, оголосили штормове попередження через грози, град та шквали. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"5 червня в більшості областей грози, вдень (крім північних та східних областей) в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у південних та центральних областях місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.

Водночас у найближчі години з утриманням до кінця доби 4 червня у Києві та в області очікується гроза, місцями шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україну йде похолодання.

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