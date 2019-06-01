В Україну йде похолодання - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Завтра в Україні прогнозують до 33 градусів тепла, а уже під кінець тижня до 29. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"3 червня температура в західних та північних областях вночі 11-16°, на решті території 15-20°; вдень 24-29°, на Прикарпатті 20-23° (3 червня у східній частині 30-32°). 5-6 червня на більшій частині території України короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, в Україні оголосили штормове попередження.
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Як повідомляв УНН, на Київщині завтра місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-17°, вдень 25-28°.