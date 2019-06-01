В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження на завтра. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"2 червня у більшості центральних, північних та Харківській областях місцями грози, на Сумщині, Харківщині, Черкащині, Полтавщині подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності жовтий)", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, на Київщині завтра місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-17°, вдень 25-28°.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.
Як повідомляв УНН, літо в Україні почнеться з дощів та гроз.