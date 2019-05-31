Синоптики дали прогноз погоди на тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. 3 3 червня у більшості західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі 9-14°, вдень 21-26°; на решті території вночі 13-18°, на півдні до 21°, вдень 25-30°, 2 червня на півдні та сході 30-33°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"На більшій частині Правобережжя, 4 червня і на Херсонщині та в Криму переважно невеликі короткочасні дощі з грозами; на решті території без опадів. Температура вночі 12-18°, на півдні місцями до 22°; вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях 23-29°, на решті території 26-32°. 5-6 червня в західних, в окремі дні й у північних та центральних областях короткочасні дощі, грози, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 13-19°, на півдні місцями до 22°; вдень 25-31°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 28-34°", - повідомили синптики.
Як повідомляв УНН, в Україні оголосили штормове попередження.