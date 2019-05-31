Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

"На більшій частині Правобережжя, 4 червня і на Херсонщині та в Криму переважно невеликі короткочасні дощі з грозами; на решті території без опадів. Температура вночі 12-18°, на півдні місцями до 22°; вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях 23-29°, на решті території 26-32°. 5-6 червня в західних, в окремі дні й у північних та центральних областях короткочасні дощі, грози, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 13-19°, на півдні місцями до 22°; вдень 25-31°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 28-34°", - повідомили синптики.



Як повідомляв УНН, в Україні оголосили штормове попередження.