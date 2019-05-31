В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"1 червня у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Одеській областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності жовтий)", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, у наступні три доби місцями короткочасний дощ, гроза, лише на сході, південному сході, 2-3 червня і на півночі країни без опадів. Температура у західних областях вночі 9-14°, вдень 20-26°; на решті території вночі 15-20°, вдень 25-30°, у південно-східній частині до 33°.
Як повідомляв УНН, літо в Україні почнеться з дощів та гроз.