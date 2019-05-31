В Украине объявили штормовое предупреждение

"1 июня в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности желтый)", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, в последующие трое суток местами кратковременный дождь, гроза, лишь на востоке, юго-востоке, 2-3 июня и на севере страны без осадков. Температура в западных областях ночью 9-14 °, днем 20-26 °; на остальной территории ночью 15-20 °, днем 25-30 °, в юго-восточной части до 33 °.



Как сообщал УНН, лето в Украине начнется с дождей и гроз.

