Синоптики дали прогноз погоди на завтра

КИЇВ. 31 травня. УНН. У наступні три доби місцями короткочасний дощ, гроза, лише на сході, південному сході, 2-3 червня і на півночі країни без опадів. Температура у західних областях вночі 9-14°, вдень 20-26°; на решті території вночі 15-20°, вдень 25-30°, у південно-східній частині до 33°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.