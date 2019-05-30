Літо в Україні почнеться з дощів та гроз - синоптики

"1-2 червня мінлива хмарність. У більшості центральних, північних областей, на Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура у південній частині, східних, Дніпропетровській областях вночі 15-20°, вдень 28-33°; в західних областях вночі 9-14°, вдень 20-25°; на решті території вночі 13-18°, вдень 23-28°. 3 червня в західних, південних та східних областях, 4 червня на Херсонщині, в Криму та на Правобережжі країни місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Температура вночі 12-18°, на півдні місцями до 22°; вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 23-29°, на решті території 27-33°", - повідомили синоптики.



Як повідомляв УНН, в Україні оголосили штормове попередження.