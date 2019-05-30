В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження через град та шквали. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"31 травня у більшості західних, північних, центральних та Одеській областях грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
Крім того, у прес-службі додали, що 30-31 травня на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті продовжиться поступовий ріст рівнів води на 0,1 - 0,5 м над поточними рівнями, очікується подальше затоплення заплав, сільгоспугідь, досягнення небезпечних відміток.
Як повідомляв УНН, на Київщині завтра короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-17°, вдень 25-28°.