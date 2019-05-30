В Украине объявили штормовое предупреждение

"31 мая в большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.



Кроме того, в пресс-службе добавили, что 30-31 мая на реках бассейнов Западного Буга и Припяти продолжится постепенное рост уровней воды на 0,1 - 0,5 м над текущими уровнями, ожидается дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий, достижение опасных отметок.



Как сообщал УНН, в Киевской области завтра кратковременный дождь, гроза, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-17 °, днем 25-28 °.