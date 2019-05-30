Лето в Украине начнется с дождей и гроз - синоптики

"1-2 июня переменная облачность. В большинстве центральных, северных областей, на Прикарпатье, Одесской и Николаевской местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в южной части , восточных, Днепропетровской областях ночью 15-20 °, днем 28-33 °, в западных областях ночью 9-14 °, днем 20-25 °, на остальной территории ночью 13-18 °, днем 23-28 °. 3 июня в западных, южных и восточных областях, 4 июня на Херсонщине, в Крыму и на Правобережье страны местами кратковременные дожди, грозы, на остальной територии без осадков. Температура ночью 12-18 °, на юге местами до 22 °, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 23-29 °, на остальной территории 27-33 ° ", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение .