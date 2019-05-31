Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"В следующие трое суток местами кратковременный дождь, гроза, лишь на востоке, юго-востоке, 2-3 июня и на севере страны без осадков. Температура в западных областях ночью 9-14 °, днем 20-26 °, на остальной территории ночью 15 -20 °, днем 25-30 °, в юго-восточной части до 33 ° ", - сообщили синоптики.

В Киевской области завтра местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-18 °, днем 25-28 °.



Как сообщал УНН, лето в Украине начнется с дождей и гроз .