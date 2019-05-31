Синоптики дали прогноз погоды на неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. С 3 июня июня во большинстве западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 9-14 °, днем 21-26 °; на остальной территории ночью 13-18 °, на юге до 21 °, днем 25-30 °, 2 июня на юге и востоке 30-33 °. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"На большей части Правобережья, 4 июня и в Херсонской области и в Крыму преимущественно небольшие кратковременные дожди с грозами; на остальной территории без осадков. Температура ночью 12-18 °, на юге местами до 22 °; днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях 23-29 °, на остальной территории 26-32 °. 5-6 июня в западных, в отдельные дни и в северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-19 °, на юге местами до 22 °; днем 25-31 °, в южных, восточных и Днепропетровской областях 28-34 °", - сообщили синоптики.
Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение.