Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Завтра в більшості північних, центральних областей, на Харківщині та Прикарпатті місцями грозові дощі, на решті території, а післязавтра в Україні без опадів; 4 червня дощі з грозами пройдуть у більшості областей. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра в більшості північних, центральних областей, на Харківщині та Прикарпатті місцями грозові дощі, на решті території, а післязавтра в Україні без опадів; 4 червня дощі з грозами пройдуть у більшості областей. Температура вночі 12-19°, завтра в західних, 3-4 червня і в північних областях 9-15°; вдень 24-29°, завтра на півдні та сході, післязавтра у східних областях 30-33°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-17°, вдень 25-28°.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.