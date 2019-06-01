Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"Завтра в большинстве северных, центральных областей, в Харьковской области и Прикарпатье местами грозовые дожди, на остальной территории, а послезавтра в Украине без осадков, 4 июня дожди с грозами пройдут в большинстве областей. Температура ночью 12-19 °, завтра в западных, 3 -4 июня и в северных областях 9-15 °, днем 24-29 °, завтра на юге и востоке, послезавтра в восточных областях 30-33 ° ", - сообщили синоптики.



В Киевской области завтра местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-17 °, днем 25-28 °.



Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на неделю .