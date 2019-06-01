В Украине объявили штормовое предупреждение

"2 июня в большинстве центральных, северных и Харьковской областях местами грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности желтый)", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, в Киевской области завтра местами небольшой кратковременный дождь, гроза . Температура ночью 14-17 °, днем 25-28 °.

Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на неделю.



Как сообщал УНН, лето в Украине начнется с дождей и гроз.