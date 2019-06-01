В Украину идет похолодание - синоптики

"3 июня температура в западных и северных областях ночью 11-16 °, на остальной территории 15-20 °, днем 24-29 °, на Прикарпатье 20-23 ° (3 июня в восточной части 30-32 °). 5-6 июня на большей части территории Украины кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 13-18 °, днем 24-29 ° ", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение .



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Как сообщал УНН, в Киевской области завтра местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-17 °, днем 25-28 °.