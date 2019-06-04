В Украине объявили новое штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Украине на среду, 5 июня, объявлено штормовое предупреждение из-за грозы, града и шквалов. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"5 июня в большинстве областей грозы, днем (кроме северных и восточных областей) в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в южных и центральных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
В то же время в ближайшие часы и до конца суток 4 июня в Киеве и области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Напомним, по данным синоптиков, в Украину идет похолодание.