В Украине объявили новое штормовое предупреждение

"5 июня в большинстве областей грозы, днем (кроме северных и восточных областей) в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в южных и центральных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

В то же время в ближайшие часы и до конца суток 4 июня в Киеве и области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, по данным синоптиков, в Украину идет похолодание.