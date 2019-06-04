Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. На этих выходных, 8-9 июня, в Украине продолжит идти дождь, возможны грозы. Воздух прогреется до 32 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Кратковременные дожди (преимущественно небольшие), грозы. Температура ночью 14-20°, днем 26-32°, на западе страны 21-27°", - сообщили синоптики погоду на выходные.
В Киеве 8-9 июня ожидается ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.
Напомним, в Украине объявили новое штормовое предупреждение.