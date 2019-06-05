Сегодня в Украине грозовые дожди и жара

"5 июня в большинстве областей кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах (кроме востока и севера) град и шквалы 15-20 м/с, в центральных и южных областях местами значительные дожди", - указали синоптики.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, на юге и востоке страны до 31°.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные.