Сегодня в Украине грозовые дожди и жара
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В большинстве областей Украины в среду, 5 июня, кратковременные дожди, грозы. Воздух прогреется местами до 31 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"5 июня в большинстве областей кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах (кроме востока и севера) град и шквалы 15-20 м/с, в центральных и южных областях местами значительные дожди", - указали синоптики.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, на юге и востоке страны до 31°.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные.