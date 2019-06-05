Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В Украине в четверг, 6 июня, продолжатся дожди, лишь в Сумской, Харьковской и Луганской областях без осадков. Будет жарко - воздух днем прогреется до 33 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, завтра в Украине ожидается переменная облачность.
"В большинстве областей кратковременные дожди, местами грозы, в центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, лишь в Сумской, Харьковской и Луганской областях без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в восточной части 30-33°.
В Киеве в четверг местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.
Напомним, 5 июня в Украине грозовые дожди и жара.