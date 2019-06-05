Синоптики дали прогноз погоды на завтра

КИЕВ. 5 июня. УНН. В Украине в четверг, 6 июня, продолжатся дожди, лишь в Сумской, Харьковской и Луганской областях без осадков. Будет жарко - воздух днем прогреется до 33 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.