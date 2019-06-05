Следующая неделя начнется с гроз и 30-градусной жары

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 23860 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 45677 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 112700 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108621 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136038 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143914 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129933 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130043 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131248 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153339 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 16527 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Конец этой и начало следующей недели в Украине будет сопровождаться грозовыми дождями и жарой, которая местами будет достигать 32 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине в четверг, 6 июня, продолжатся дожди, лишь лишь в Сумской, Харьковской и Луганской областях без осадков. В центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Будет жарко - воздух днем прогреется до 33 градусов тепла.

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Уже в пятницу-субботу в западных, 7 июня и в Одесской и большинстве центральных областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 21°; днем 26-31°, в западных областях 23-28°.

В воскресенье, 9 июня, и в понедельник, 10 июня, в западных областях - кратковременные грозовые дожди, в восточной части без осадков, на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-20°, днем 26-32°, на западе страны 23-28°.

В Киеве завтра местами кратковременный дождь, гроза. По области - переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 14-19°, днем 24-29°. 7-8 июня в столице переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°. Уже 9-10 июня в столице местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

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