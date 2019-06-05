Следующая неделя начнется с гроз и 30-градусной жары

В Украине в четверг, 6 июня, продолжатся дожди, лишь лишь в Сумской, Харьковской и Луганской областях без осадков. В центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Будет жарко - воздух днем прогреется до 33 градусов тепла.

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Уже в пятницу-субботу в западных, 7 июня и в Одесской и большинстве центральных областей ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 21°; днем 26-31°, в западных областях 23-28°.

В воскресенье, 9 июня, и в понедельник, 10 июня, в западных областях - кратковременные грозовые дожди, в восточной части без осадков, на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-20°, днем 26-32°, на западе страны 23-28°.

В Киеве завтра местами кратковременный дождь, гроза. По области - переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 14-19°, днем 24-29°. 7-8 июня в столице переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°. Уже 9-10 июня в столице местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.