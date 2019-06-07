Спасатели выпустили предупреждение об ухудшении погоды

"По данным Укргидрометцентра, во второй половине дня и до конца дня 6 июня грозовые, местами шквалы 15-20 м/с. 7 июня в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях грозы, местами значительные дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с", - указали в ведомстве.

Напомним, следующая неделя начнется с гроз и 30-градусной жары.