Спасатели выпустили предупреждение об ухудшении погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Украине объявили на пятницу, 7 июня, предупреждение об ухудшении погодных условий - с грозами, шквалами, сильными ливнями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, во второй половине дня и до конца дня 6 июня грозовые, местами шквалы 15-20 м/с. 7 июня в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях грозы, местами значительные дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с", - указали в ведомстве.
Напомним, следующая неделя начнется с гроз и 30-градусной жары.