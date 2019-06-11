На Індію насуваються пилові бурі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. В столиці Індії - Делі та сусідніх регіонах, метеорологи прогнозують спеку та пилові бурі, повідомляє УНН з посиланням на Нindustantimes.
Індійські метеорологи прогнозують на завтра в Делі пилові бурі та спеку. Окрім столиці, спека з грозами та потужним вітром передбачається над Східними Раджастаном і Мадх'я-Прадешем.
"Швидкість вітру досягає 90-100 км / год, а порив до 115 км / год. в Центрально-Східному та південно-східному районі. Також 40-50 км / год з поривом до 60 км / год над районом Лакшадвіп, Керала, Карнатака і південних узбережжях Махараштри", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, штатах Уттар-Прадеш та Мадхья-Прадеш, що у Індії, в результаті інцидентів, пов'язаних з негодою, яка викликана пиловими бурями, дощами та грозами - кількість жертв збільшилась до 34 осіб, наразі повідомляється, що ще 57 отримали поранення.