Четыре человека умерли в поезде в Индии из-за жары
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Четыре пассажира, все пожилые люди, путешествующие в поезде, погибли в индийском городе Джханси, по-видимому, из-за сильной жары, когда на север Индии обрушилась 46-градусная жара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местный портал Newkerala.
Четырем людям, ехавшим с юга страны на поезде Kerala Express, по дороге стало плохо, и они умерли к тому времени, когда поезд добрался до Джханси, сказал представитель оператора железной дороги.
Трое из них были объявлены мертвыми в поезде на железнодорожной станции Джханси, а еще один человек, который был доставлен в медучреждение, умер там. Тела были отправлены на вскрытие.
Как сообщает NDTV, в Индии наблюдается худшая за всю историю жара, температура воздуха в четырх городах на севере Индии достигла рекордного уровня. Жители столицы - Дели - и еще трех городов стали свидетелями температуры в 48 градусов по Цельсию и выше. В городе Чуру столбик термометра дважды за последнюю неделю подскочил выше 50 градусов - на 8 градусов выше обычной температуры в это время года, пишет издание.
Волна жары ожидается и на юге Пакистана - в Карачи, на фоне приближения к Индии циклона Вайю, сообщает Samaa TV.
По данным пакистанской метеорологической службы, циклон Вайю формируется в 1500 км к юго-востоку от побережья Карачи и, скорее всего, ударит по соседнему штату Гуджарату в Индии.
Существует небольшая вероятность того, что он коснется Карачи, но может вызвать повышение температуры и выпадение осадков в прибрежных районах.
Ожидается, что температура в Карачи поднимется до 42 градусов в четверг и до 41 градуса в пятницу.
Напомним, на Индию надвигаются пылевые бури.