На Пакистан насувається палючий циклон
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Пакистан готується до приходу циклону Ваю. Влада країни переконливо просить рибалок не виходити в море. Про це повідомляє УНН з посиланням на Eeuronews.
Пакистан готується до приходу циклону Ваю. Влада країни переконливо просить рибалок не виходити в море. Столицю Пакистану Карачі циклон може обійти, але піщані бурі та зливи обрушаться на південну провінцію Сінд.
Прихід циклону загрожує і підвищенням температури до 42 градусів Цельсія. Жителі запасаються питною водою. Ваю рухається на Пакистан з Індії.
Побоюючись удару стихії, рятувальники евакуювали майже 300 тисяч чоловік зі штату Гуджарат на заході Індії.
Нагадаємо, чотири пасажири, всі літні люди, які подорожували в поїзді, загинули в індійському місті Джханси, ймовірно, через сильну спеку, коли на північ Індії обвалився 46-градусна спека.