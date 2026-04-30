На нынешнюю Нобелевскую премию мира номинировали уже 287 кандидатов

$44.080.0151.580.08
ukenru
Эксклюзив
14:50 • 4082 просмотра
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
Эксклюзив
13:31 • 17250 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
12:34 • 13845 просмотра
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,4% и замедление роста ВВП
12:20 • 15246 просмотра
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
11:14 • 14793 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
11:00 • 15931 просмотра
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
30 апреля, 10:33 • 13057 просмотра
Беспилотники СБУ поразили завод "Лукойл" в перми на расстоянии более 1500 км от Украины
30 апреля, 07:44 • 15021 просмотра
"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине
Эксклюзив
30 апреля, 07:07 • 38148 просмотра
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
30 апреля, 06:32 • 19908 просмотра
Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.4м/с
47%
756мм
Популярные новости
США могут впервые развернуть гиперзвуковую ракету против Ирана - Bloomberg30 апреля, 07:10 • 28710 просмотра
В Ровенской области мужчина из автомата стрелял в военных ТЦК и полицейского, есть раненые, стрелка ищут - полицияPhoto30 апреля, 07:34 • 8620 просмотра
Мошенник под видом СБУ выманил у народной артистки более $135 тысяч, его задержали - прокуратураVideo30 апреля, 08:52 • 15393 просмотра
Атака рф на Днепровский район - количество пострадавших возросло до 11 человекPhotoVideo30 апреля, 09:34 • 12084 просмотра
Почему возникает изжога и как от нее избавиться30 апреля, 10:03 • 25704 просмотра
публикации
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
Эксклюзив
13:31 • 17253 просмотра
Почему возникает изжога и как от нее избавиться30 апреля, 10:03 • 25710 просмотра
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
Эксклюзив
30 апреля, 07:07 • 38149 просмотра
Мировой тренд на кесарево сечение: показания, риски и ситуация в УкраинеPhoto
Эксклюзив
30 апреля, 06:20 • 38117 просмотра
"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом29 апреля, 12:47 • 75172 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Андрей Пышный
Фолькер Тюрк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Израиль
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 35919 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 43561 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 54952 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 69227 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 67272 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Шахед-136

На нынешнюю Нобелевскую премию мира номинировали уже 287 кандидатов

Киев • УНН

 • 1374 просмотра

На Нобелевскую премию мира 2026 выдвинули 287 кандидатов, в частности Дональда Трампа. Лауреата объявят 9 октября, а награждение пройдет 10 декабря.

На Нобелевскую премию мира 2026 года выдвинуто около 287 кандидатов, среди вероятных номинантов может быть президент США Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на заявление секретаря Норвежского нобелевского комитета Кристиана Берга Гарпвикена сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам Гарпвикена, в номинации этого года 208 кандидатов выдвинуты от отдельных лиц и 79 – от организаций. Он добавил, что по сравнению с прошлым годом появилось много новых номинантов.

Поскольку я новичок на этой должности, одна из вещей, которая меня в некоторой степени удивила, это то, насколько разительно меняется список из года в год

- сказал Гарпвикен, занявший этот пост в январе 2025 года.

Он подчеркнул, что награда остается актуальной в условиях роста числа конфликтов в мире и давления на международное сотрудничество.

Премия мира имеет еще больший вес в такой период, в который мы сейчас живем. Сейчас делается столько же, а то и больше добрых дел, чем когда-либо прежде

- сказал секретарь Нобелевского комитета.

Reuters добавляет, что лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана летом 2025 года заявили, что выдвинули Трампа на премию этого года. В то же время нет возможности проверить, были ли эти заявления подтверждены официально, так как номинации остаются секретными в течение 50 лет, и Гарпвикен отказался сообщить в четверг, был ли Трамп выдвинут.

Отмечается, что многие имена появляются на сайтах, принимающих ставки на номинантов и возможных лауреатов этого года. В частности, упоминаются Юлия Навальная, вдова покойного лидера российской оппозиции Алексея Навального, Папа Лев XIV и волонтерская группа помощи Судану Emergency Response Rooms (ERRs).

Гарпвикен также выразил глубокую обеспокоенность состоянием здоровья лауреата премии мира 2023 года, иранской правозащитницы Наргес Мохаммади, которое ухудшилось после сердечного приступа в тюрьме.

Нобелевская лауреатка Наргес Мохаммади перенесла сердечный приступ в иранской тюрьме - СМИ31.03.26, 21:47 • 5892 просмотра

Среди возможных кандидатов также называют сенатора США Лизу Мурковски и депутата парламента Дании от Гренландии Ааю Хемниц, которых выдвинул норвежский депутат Ларс Халтбреккен.

Лауреат Нобелевской премии мира этого года будет объявлен 9 октября, а церемония награждения состоится 10 декабря.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Камбоджа
Гренландия
Израиль
Reuters
Дональд Трамп
Дания
Соединённые Штаты
Пакистан