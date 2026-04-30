На нынешнюю Нобелевскую премию мира номинировали уже 287 кандидатов

На Нобелевскую премию мира 2026 года выдвинуто около 287 кандидатов, среди вероятных номинантов может быть президент США Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на заявление секретаря Норвежского нобелевского комитета Кристиана Берга Гарпвикена сообщает Reuters, пишет УНН.

По словам Гарпвикена, в номинации этого года 208 кандидатов выдвинуты от отдельных лиц и 79 – от организаций. Он добавил, что по сравнению с прошлым годом появилось много новых номинантов.

Поскольку я новичок на этой должности, одна из вещей, которая меня в некоторой степени удивила, это то, насколько разительно меняется список из года в год - сказал Гарпвикен, занявший этот пост в январе 2025 года.

Он подчеркнул, что награда остается актуальной в условиях роста числа конфликтов в мире и давления на международное сотрудничество.

Премия мира имеет еще больший вес в такой период, в который мы сейчас живем. Сейчас делается столько же, а то и больше добрых дел, чем когда-либо прежде - сказал секретарь Нобелевского комитета.

Reuters добавляет, что лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана летом 2025 года заявили, что выдвинули Трампа на премию этого года. В то же время нет возможности проверить, были ли эти заявления подтверждены официально, так как номинации остаются секретными в течение 50 лет, и Гарпвикен отказался сообщить в четверг, был ли Трамп выдвинут.

Отмечается, что многие имена появляются на сайтах, принимающих ставки на номинантов и возможных лауреатов этого года. В частности, упоминаются Юлия Навальная, вдова покойного лидера российской оппозиции Алексея Навального, Папа Лев XIV и волонтерская группа помощи Судану Emergency Response Rooms (ERRs).

Гарпвикен также выразил глубокую обеспокоенность состоянием здоровья лауреата премии мира 2023 года, иранской правозащитницы Наргес Мохаммади, которое ухудшилось после сердечного приступа в тюрьме.

Нобелевская лауреатка Наргес Мохаммади перенесла сердечный приступ в иранской тюрьме - СМИ

Среди возможных кандидатов также называют сенатора США Лизу Мурковски и депутата парламента Дании от Гренландии Ааю Хемниц, которых выдвинул норвежский депутат Ларс Халтбреккен.

Лауреат Нобелевской премии мира этого года будет объявлен 9 октября, а церемония награждения состоится 10 декабря.