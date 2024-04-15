На Николаевщине оккупанты ударили дронами и артой по общине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  187876 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  183269 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  184843 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  186343 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  128296 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138318 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162630 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  140094 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134684 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  118056 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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На Николаевщине оккупанты ударили дронами и артой по общине

14-15 апреля россияне атаковали Куцурубскую общину в Николаевской области с помощью беспилотников и артиллерии, но о жертвах не сообщалось.

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На Николаевщине оккупанты ударили дронами и артой по общине

В Нью-Йорке в результате стрельбы погибли двое офицеров

Двое правоохранителей были застрелены во время реагирования на сообщение об угоне автомобиля в Салине, округ Онондага, штат Нью-Йорк, а стрелок также погиб.

Общество •   •  6194 просмотра
В Нью-Йорке в результате стрельбы погибли двое офицеров

Еще плюс 770 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 454 420 человек личного состава и 7180 танков.

Война •   •  8074 просмотра
Еще плюс 770 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На фронте произошло 54 боевых столкновения - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновения. В общем, враг нанес 8 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Война •   •  8656 просмотра
На фронте произошло 54 боевых столкновения - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли 22 авиаудара по оккупантам - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 22 удара по скоплениям российской живой силы, вооружения и военной техники, а также уничтожили 5 пунктов управления и 1 склад боеприпасов противника.

Война •   •  10437 просмотра
Силы обороны Украины нанесли 22 авиаудара по оккупантам - Генштаб

Сегодня День борьбы с сахарным диабетом І типа: сколько детей в Украине страдают этим недугом

По данным медиков, примерно 5-10% людей в мире с сахарным диабетом имеют именно І тип. Обычно он развивается у детей и подростков. Считается, что этот тип диабета является результатом аутоиммунной реакции организма.

Здоровье •   •  9311 просмотра
Сегодня День борьбы с сахарным диабетом І типа: сколько детей в Украине страдают этим недугом

Морской дрон СБУ может доставить почти тонну взрывчатки на более 1000 км

Модернизированный морской беспилотник Sea Baby Службы безопасности Украины может доставить почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 километров, что позволяет ему поражать цели в любой точке Черного моря.

Война •   •  11673 просмотра
Морской дрон СБУ может доставить почти тонну взрывчатки на более 1000 км

Лидеры Конгресса достигли согласия относительно помощи Израилю и Украине - Чак Шумер

Лидеры Конгресса достигли консенсуса с президентом Байденом по оказанию помощи как Израилю, так и Украине, и планируют на этой неделе принять дополнительный законопроект о национальной безопасности для помощи обеим странам.

Война •   •  101408 просмотра
Лидеры Конгресса достигли согласия относительно помощи Израилю и Украине - Чак Шумер

Пять человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталии

Пять человек арестованы после того, как один человек погиб и 17 получили ранения в результате аварии на фуникулере в Анталии, Турция.

Общество •   •  63242 просмотра
Пять человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталии

ISW: Иран комбинированным ударом искал слабые звенья ПВО Израиля

Иран нанес комбинированный ракетно-беспилотный удар по Израилю, по образцу российской тактики в Украине, чтобы испытать израильскую ПВО, но большинство из 120 баллистических ракет были перехвачены.

Война •   •  94342 просмотра
ISW: Иран комбинированным ударом искал слабые звенья ПВО Израиля