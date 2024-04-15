На Николаевщине оккупанты ударили дронами и артой по общине

В воскресенье, 14 апреля, россияне ударили двумя дронами по Куцурубской общине. Прошло без пострадавших. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Цитата

Вчера, в 11:56, враг направил БпЛА типа "Ланцет", а в 11:57 дрон-камикадзе типа FPV по территории Куцурубской общины. Пострадавших нет. говорится в сообщении

Детали

Также вчера, 14 апреля, в 23:02, 23:08 и сегодня, 15 апреля, в 00:30 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

На Николаевщине уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 - ОВА