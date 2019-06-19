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В Николаевской области несовершеннолетняя ушла из дома и пропала

Киев • УНН

 • 9680 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Николаевские полицейские разыскивают девочку 2005 года рождения, которая ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В Николаевской области несовершеннолетняя ушла из дома и пропала

"Центральным отделом полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается Попова Анастасия Вадимовна 2005 года рождения, которая 18 июня ушла из места своего проживания и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Приметы ребенка - рост 153 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы русые длинные.

Известно, что девочка была одета в бежевый сарафан, сандалии со вставками красного и серого цвета.

Правоохранители обратились с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетней и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить ее в Центральный отдел полиции.

Напомним, накануне исчезла 11-летняя девочка из Винницкой области. Через несколько дней ее нашли в Киевской области. Оказалось, что она, узнав, что в Киеве у нее есть старший брат, отправилась на его поиски.

В то же время, продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области. Она исчезла 13 июня. Известно, что ребенок пошел в танцевальный кружок, и до сих пор местонахождение его неизвестно.

Также известно, что в день исчезновения Дарья была одета в белую футболку с рисунком розового и белых фламинго.

К поискам привлекли авиацию.

Во время поисков Дарьи нашли свежую могилу  Поиски пропавшей продолжаются, полиция допросила свидетелей и очевидцев.

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