На Львовщине полицейского обвиняют в насилии над ребенком

ukenru
Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
21:01 • 44431 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 85576 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

Эксклюзив
В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 102773 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 107003 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 106054 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 122307 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 107285 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 123901 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
7 февраля, 07:23 • 111677 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 141163 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Программа еОселя в "Дії": украинцы получили кредитов на 25+ млрд грн для покупки жилья

Программа еОселя в "Дії": украинцы получили кредитов на 25+ млрд грн для покупки жилья

7 февраля, 16:55 • 22660 просмотра
Опять молодые люди в балаклавах: в Киеве избили подростка, полиция устанавливает обстоятельства

Опять молодые люди в балаклавах: в Киеве избили подростка, полиция устанавливает обстоятельства

7 февраля, 17:02 • 26099 просмотра
Харьков получит миллиард на восстановление коммунальной инфраструктуры: условия субвенции

Харьков получит миллиард на восстановление коммунальной инфраструктуры: условия субвенции

7 февраля, 17:18 • 22488 просмотра
Частично уничтожена, частично отброшена за территорию границы: на этой неделе вражеская ДРГ зашла на Сумщину - ОВА

Частично уничтожена, частично отброшена за территорию границы: на этой неделе вражеская ДРГ зашла на Сумщину - ОВА

7 февраля, 17:46 • 25559 просмотра
Украина не предлагает "отдавать" свои ресурсы, а стремится развивать их вместе с союзниками - Зеленский

Украина не предлагает "отдавать" свои ресурсы, а стремится развивать их вместе с союзниками - Зеленский

7 февраля, 19:24 • 23219 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 107642 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 114349 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 122307 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 190295 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 202669 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

FROLOV создал образ для финалиста нацотбора Евровидения KHAYAT

7 февраля, 16:21 • 71839 просмотра
Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

Коктейли на 14 февраля: как сделать вечер еще более особенным

7 февраля, 14:46 • 101205 просмотра
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 123901 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 121804 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 110687 просмотра
Актуальное
На Львовщине полицейского обвиняют в насилии над ребенком

На Львовщине полицейского обвиняют в насилии над ребенком

Киев  •  УНН

 • 1992 просмотра

Read in English

В Буске полицейского подозревают в применении физической силы к воспитаннику детского дома "Доброе сердце". На время расследования правоохранителя отстранен от исполнения служебных обязанностей.

На Львовщине работника полиции подозревают в применении физической силы в отношении малолетнего воспитанника детского дома "Доброе сердце". Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-страницу полиции Львовской области.

Детали

В пятницу, 07 февраля, полиция Львовской области сообщила, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, в которой говорилось о том, что в одном из детских домов в городе Буск полицейский якобы совершил насилие в отношении одного из воспитанников.

По факту назначено служебное расследование, которое находится на контроле руководства полиции Львовщины. По результатам будет принято решение о привлечении виновных к ответственности

- говорится в заметке.

В сообщении указано, что правоохранитель "выбивал" показания из парня за кражу. 

Image

Отмечается, что на время проведения расследования полицейский, о котором упоминалось в публикации, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Напомним

В соцсетях распространили ложную информацию об убийстве парня сотрудниками ТЦК. Полиция нашла "убитого" парня живым, он подтвердил только проверку документов.

Убийство подростка на фуникулере: мать подозреваемого ударила журналистку в зале суда, полиция устанавливает обстоятельства05.02.25, 15:09 • 28342 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
lvovЛьвов

Обратиться по вопросам размещения рекламы