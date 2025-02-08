На Львовщине полицейского обвиняют в насилии над ребенком

На Львовщине работника полиции подозревают в применении физической силы в отношении малолетнего воспитанника детского дома "Доброе сердце". Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-страницу полиции Львовской области.

Детали

В пятницу, 07 февраля, полиция Львовской области сообщила, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, в которой говорилось о том, что в одном из детских домов в городе Буск полицейский якобы совершил насилие в отношении одного из воспитанников.

По факту назначено служебное расследование, которое находится на контроле руководства полиции Львовщины. По результатам будет принято решение о привлечении виновных к ответственности - говорится в заметке.

В сообщении указано, что правоохранитель "выбивал" показания из парня за кражу.

Отмечается, что на время проведения расследования полицейский, о котором упоминалось в публикации, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Напомним

В соцсетях распространили ложную информацию об убийстве парня сотрудниками ТЦК. Полиция нашла "убитого" парня живым, он подтвердил только проверку документов.

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