На Львівщині поліцейського звинувачують у насильстві над дитиною

На Львівщині працівника поліції підозрюють у застосування фізичної сили щодо малолітнього вихованця дитячого будинку "Добре серце". Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-сторінку поліції Львівської області.

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У п'ятницю, 07 лютого, поліція Львівської області повідомила, що під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, у якій йшлось про те, що в одному з дитячих будинків у місті Буськ поліцейський нібито вчинив насильство щодо одного з вихованців.

За фактом призначено службове розслідування, яке перебуває на контролі керівництва поліції Львівщини. За результатами буде прийняте рішення щодо притягнення винних до відповідальності - йдеться у дописі.

У повідомленні зазначено, що правоохоронець "вибивав" покази з хлопця за крадіжку.

Зазначається, що на час проведення розслідування поліцейський, про якого згадувалось у публікації, відсторонений від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо

У соцмережах поширили неправдиву інформацію про вбивство хлопця співробітниками ТЦК. Поліція знайшла "вбитого" хлопця живим, він підтвердив лише перевірку документів.

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