На Львівщині поліцейського звинувачують у насильстві над дитиною
Київ • УНН
У Буську поліцейського підозрюють у застосуванні фізичної сили до вихованця дитячого будинку "Добре серце". На час розслідування правоохоронця відсторонено від виконання службових обов'язків.
На Львівщині працівника поліції підозрюють у застосування фізичної сили щодо малолітнього вихованця дитячого будинку "Добре серце". Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-сторінку поліції Львівської області.
Деталі
У п'ятницю, 07 лютого, поліція Львівської області повідомила, що під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, у якій йшлось про те, що в одному з дитячих будинків у місті Буськ поліцейський нібито вчинив насильство щодо одного з вихованців.
За фактом призначено службове розслідування, яке перебуває на контролі керівництва поліції Львівщини. За результатами буде прийняте рішення щодо притягнення винних до відповідальності
У повідомленні зазначено, що правоохоронець "вибивав" покази з хлопця за крадіжку.
Зазначається, що на час проведення розслідування поліцейський, про якого згадувалось у публікації, відсторонений від виконання службових обов’язків.
Нагадаємо
У соцмережах поширили неправдиву інформацію про вбивство хлопця співробітниками ТЦК. Поліція знайшла "вбитого" хлопця живим, він підтвердив лише перевірку документів.
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