Во Львовской области водитель легковушки врезался в дерево: 1 погибший, трое пострадавших

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111542 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114449 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112928 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 126247 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104786 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107750 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107901 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131853 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130632 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 194152 просмотра

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КИЕВ. 6 января. УНН. В субботу на Львовщине, в селе Забужье, Сокольского района, погиб водитель, еще три человека травмировались. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

“38-летний житель Сокольского района за рулем автомобиля „BMW 525“, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где врезался в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия, три пассажира автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы в Червоноградскую больницу”, — сообщили в департаменте.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось ранее, накануне другое смертельное ДТП произошло во Львовской области. Столкновение автомобилей “Lexus GS300” и “Chevrolet Malibu” произошло 4 января около 21.45 на автодороге Киев — Чоп в селе Банюнин, Каменка-Бугского района. В результате ДТП на месте происшествия погибла трехлетняя девочка, еще трое женщин с телесными повреждениями были доставлены в больницу. Как следствие, водителю Lexus сообщили о подозрении.

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