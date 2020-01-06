Во Львовской области водитель легковушки врезался в дерево: 1 погибший, трое пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В субботу на Львовщине, в селе Забужье, Сокольского района, погиб водитель, еще три человека травмировались. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
“38-летний житель Сокольского района за рулем автомобиля „BMW 525“, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где врезался в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия, три пассажира автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы в Червоноградскую больницу”, — сообщили в департаменте.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщалось ранее, накануне другое смертельное ДТП произошло во Львовской области. Столкновение автомобилей “Lexus GS300” и “Chevrolet Malibu” произошло 4 января около 21.45 на автодороге Киев — Чоп в селе Банюнин, Каменка-Бугского района. В результате ДТП на месте происшествия погибла трехлетняя девочка, еще трое женщин с телесными повреждениями были доставлены в больницу. Как следствие, водителю Lexus сообщили о подозрении.