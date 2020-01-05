Смертельна ДТП на Львівщині: 27-річному водію Lexus повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. На Львівщині поліцейські затримали 27-річного водія Lexus, причетного до ДТП, внаслідок якої загинула трирічна дівчинка, передає УНН із посиланням на ГУНП у Львівській області.
За даними поліції, 27-річного киянина, водія автомобіля Lexus, поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.
"... слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини повідомили йому (водію автомобіля Lexus - ред.) про підозру в скоєнні кримінального правопорушення передбачено ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.
Досудове розслідування триває.
Як повідомлялося раніше, зіткнення автомобілів "Lexus GS300“ та „Chevrolet Malibu“ сталося 4 січня близько 21.45 на автодорозі Київ – Чоп у селі Банюнин, Кам’янка-Бузького району. Внаслідок ДТП на місці події загинула трирічна дівчинка, ще троє жінок з тілесними ушкодженнями були доставлені у лікарню.