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У ДТП на Львівщині загинула 4-річна дитина

У ДТП на Львівщині загинула 4-річна дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. У селі Банюнин Кам’янко-Бузького району, Львівська область, 4 січня на автодорозі “Київ-Чоп” сталась ДТП, внаслідок якої загинула дитина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.

“4 січня, близько 21:45 год. в с. Банюнин Кам’янко-Бузького району, на автодорозі „Київ-Чоп“, мешканець м. Київ, керуючи автомобіолем „Lexus GS300“ виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткнення із автомобілем „Chevrolet Malibu“, під керуванням мешканця Київської області”, — йдеться у повідомленні.

Так, внаслідок ДТП пасажир автомобіля “Chevrolet”, мешканка Київської області 2016 року народження (дитина) від отриманих травм померла на місці події. Двох пасажирів автомобіля “Chevrolet” госпіталізували в ТП № 3 міста Львова.

Також зазначається, що пасажира автомобіля “Lexus”, мешканку міста Київ 1992 року народження, доставили у Буську ЦРЛ та після надання медичної допомоги відпустили.

Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, двоє людей загинуло внаслідок потрійної ДТП на Рівненщині.

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