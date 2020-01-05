У ДТП на Львівщині загинула 4-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У селі Банюнин Кам’янко-Бузького району, Львівська область, 4 січня на автодорозі “Київ-Чоп” сталась ДТП, внаслідок якої загинула дитина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
“4 січня, близько 21:45 год. в с. Банюнин Кам’янко-Бузького району, на автодорозі „Київ-Чоп“, мешканець м. Київ, керуючи автомобіолем „Lexus GS300“ виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткнення із автомобілем „Chevrolet Malibu“, під керуванням мешканця Київської області”, — йдеться у повідомленні.
Так, внаслідок ДТП пасажир автомобіля “Chevrolet”, мешканка Київської області 2016 року народження (дитина) від отриманих травм померла на місці події. Двох пасажирів автомобіля “Chevrolet” госпіталізували в ТП № 3 міста Львова.
Також зазначається, що пасажира автомобіля “Lexus”, мешканку міста Київ 1992 року народження, доставили у Буську ЦРЛ та після надання медичної допомоги відпустили.
Причини та обставини події встановлюються.
Нагадаємо, двоє людей загинуло внаслідок потрійної ДТП на Рівненщині.