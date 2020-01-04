Двоє людей загинуло внаслідок потрійної ДТП на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У п’ятницю, 3 січня, близько 17 години у Здолбунові на автодорозі "Городище-Рівне-Староконстянтинів" сталась потрійна ДТП, внаслідок якої загинули двоє водіїв. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.
"Поліцейські на місці події встановили, що 31-річний житель села Гільча-2, водій автомобіля "ВАЗ 2110", виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із автомобілем Renault Trafic під керуванням 58-річного жителя села Білашів. Від удару мікроавтобус відкинуло на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автомобілем Honda Civic, яким керував 32-річний житель села Здовбиця", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП керманич Honda від отриманих травм загинув на місці події. Водія мікроавтобуса намагалися врятувати медики швидкої медичної допомоги, однак травми виявилися несумісні з життям. Водій "ВАЗу" внаслідок ДТП не постраждав, відповідно до медичного освідування він був тверезий.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель двох людей, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.
31-річного жителя Гільчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Голосіївському районі Києва сталася ДТП, внаслідок якої водій загинув, а пасажирку госпіталізовано.