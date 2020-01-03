У Києві сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Голосіївському районі Києва сталася ДТП, внаслідок якої водій загинув, а пасажирку госпіталізовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Столичні поліцейські встановлюють обставини смертельної автопригоди у Голосіївському районі. Внаслідок події загинув водій Mercedes, пасажирку Hyundai госпіталізовано, водія BMW затримано. На місці працюють правоохоронці та встановлюють обставини й причини дорожньо-транспортної пригоди", - йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, ДТП сталася сьогодні у Голосіївському районі. Встановлено, що водій BMW виконував поворот з вулиці Бурмистенка на Васильківську. Внаслідок маневру він зіткнувся з Mercedes, який їхав по головній дорозі вулиці Васильківська, і його відкинуло на авто Hyundai.
"Через отримані травми водій Mercedes загинув до приїзду лікарів. Також з травмою грудної клітини до лікарні госпіталізовано пасажирку авто Hyundai. Водія автомобіля BMW затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Києві п’яний водій потрапив у ДТП, після чого вийшов із-за керма та ліг спати на землю неподалік від місця події.