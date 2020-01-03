В Киеве произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Голосеевском районе Киева произошло ДТП, в результате которого водитель погиб, а пассажирку госпитализировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Столичные полицейские устанавливают обстоятельства смертельной ДТП в Голосеевском районе. В результате происшествия погиб водитель Mercedes, пассажирка Hyundai госпитализирована, водитель BMW задержан. На месте работают правоохранители и устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.
По информации полиции, ДТП произошло сегодня в Голосеевском районе. Установлено, что водитель BMW выполнял поворот с улицы Бурмистенко на Васильковскую. Вследствие маневра он столкнулся с Mercedes, который ехал по главной дороге улицы Васильковская, и его отбросило на авто Hyundai.
"Из-за полученных травм водитель Mercedes погиб до приезда врачей. Также с травмой грудной клетки в больницу госпитализирована пассажирка авто Hyundai. Водитель автомобиля BMW задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве пьяный водитель попал в ДТП, после чего вышел из-за руля и лег спать на землю неподалеку от места происшествия.