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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Два человека погибли в результате тройного ДТП в Ровенской области

Два человека погибли в результате тройного ДТП в Ровенской области

Киев  •  УНН

 • 16730 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В пятницу, 3 января, около 17 часов в Здолбунове на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" произошла тройная ДТП, в результате которого погибли двое водителей. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.

"Полицейские на месте происшествия установили, что 31-летний житель села Гильча-2, водитель автомобиля "ВАЗ-2110", выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Renault Trafic под управлением 58-летнего жителя села Белашов. От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Honda Civic, которым управлял 32-летний житель села Здовбица", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Honda от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя микроавтобуса пытались спасти медики скорой медицинской помощи, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Водитель "ВАЗа" в результате ДТП не пострадал, в соответствии с медицинским освидетельствованием он был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель двух человек следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

31-летнего жителя Гильчи задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Как сообщалось ранее в УНН, в Голосеевском районе Киева произошла ДТП, в результате которого водитель погиб, а пассажирка была госпитализированна.

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