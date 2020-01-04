Два человека погибли в результате тройного ДТП в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В пятницу, 3 января, около 17 часов в Здолбунове на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" произошла тройная ДТП, в результате которого погибли двое водителей. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.
"Полицейские на месте происшествия установили, что 31-летний житель села Гильча-2, водитель автомобиля "ВАЗ-2110", выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Renault Trafic под управлением 58-летнего жителя села Белашов. От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Honda Civic, которым управлял 32-летний житель села Здовбица", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель Honda от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя микроавтобуса пытались спасти медики скорой медицинской помощи, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Водитель "ВАЗа" в результате ДТП не пострадал, в соответствии с медицинским освидетельствованием он был трезв.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель двух человек следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
31-летнего жителя Гильчи задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.
Как сообщалось ранее в УНН, в Голосеевском районе Киева произошла ДТП, в результате которого водитель погиб, а пассажирка была госпитализированна.