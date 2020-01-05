В ДТП во Львовской области погиб 4-летний ребенок

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113712 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118677 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117127 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 134302 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107637 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109259 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109057 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132007 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130753 просмотра

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В ДТП во Львовской области погиб 4-летний ребенок

В ДТП во Львовской области погиб 4-летний ребенок

Киев  •  УНН

 • 82827 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В селе Банюнин Каменка-Бугского района, Львовская область, 4 января на автодороге "Киев-Чоп" произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

"4 января, около 21:45 ч. в с. Банюнин Каменка-Бугского района, на автодороге "Киев-Чоп", житель г. Киев, управляя автомобиолем "Lexus GS300" выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "Chevrolet Malibu", под управлением жителя Киевской области" , - говорится в сообщении.

Так, в результате ДТП пассажир автомобиля "Chevrolet", жительница Киевской области 2016 рождения (ребенок) от полученных травм скончалась на месте происшествия. Двух пассажиров автомобиля "Chevrolet" госпитализировали в ТП № 3 города Львова.

Также отмечается, что пассажир автомобиля "Lexus", жительницу города Киева 1992 года рождения, доставили в Бускую ЦРБ и после оказания медицинской помощи отпустили.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, два человека погибли в результате тройного ДТП в Ровенской области.

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