В ДТП во Львовской области погиб 4-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В селе Банюнин Каменка-Бугского района, Львовская область, 4 января на автодороге "Киев-Чоп" произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
"4 января, около 21:45 ч. в с. Банюнин Каменка-Бугского района, на автодороге "Киев-Чоп", житель г. Киев, управляя автомобиолем "Lexus GS300" выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "Chevrolet Malibu", под управлением жителя Киевской области" , - говорится в сообщении.
Так, в результате ДТП пассажир автомобиля "Chevrolet", жительница Киевской области 2016 рождения (ребенок) от полученных травм скончалась на месте происшествия. Двух пассажиров автомобиля "Chevrolet" госпитализировали в ТП № 3 города Львова.
Также отмечается, что пассажир автомобиля "Lexus", жительницу города Киева 1992 года рождения, доставили в Бускую ЦРБ и после оказания медицинской помощи отпустили.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, два человека погибли в результате тройного ДТП в Ровенской области.