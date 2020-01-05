Смертельное ДТП во Львовской области: 27-летнему водителю Lexus сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Во Львовской области полицейские задержали 27-летнего водителя Lexus, причастного к ДТП, в результате которого погибла трехлетняя девочка, передает УНН со ссылкой на ГУНП во Львовской области.
По данным полиции, 27-летнего киевлянина, водителя автомобиля Lexus, полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
"... следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области сообщили ему (водителю автомобиля Lexus - ред.) о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотрено ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, столкновение автомобилей "Lexus GS300" и "Chevrolet Malibu" произошло 4 января около 21.45 на автодороге Киев - Чоп в селе Банюнин, Каменка-Бугского района. В результате ДТП на месте происшествия погибла трехлетняя девочка, еще трое женщин с телесными повреждениями были доставлены в больницу.