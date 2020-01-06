На Львівщині водій легковика зіткнувся з деревом: 1 загиблий, троє постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У суботу на Львівщині, в селі Забужжя, Сокальського району, загинув водій, ще троє людей травмувалось. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
“38-річний мешканець Сокальського району за кермом автомобіля „BMW 525“, не впоравшись із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де врізався в дерево. Внаслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці події, три пасажири автомобіля отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Червоноградської лікарні”, — повідомили у департаменті.
Причини та обставини події встановлюються.
Як повідомлялося раніше, напередодні інше смертельне ДТП сталося на Львівщині. Зіткнення автомобілів “Lexus GS300” та “Chevrolet Malibu” сталося 4 січня близько 21.45 на автодорозі Київ — Чоп у селі Банюнин, Кам’янка-Бузького району. Внаслідок ДТП на місці події загинула трирічна дівчинка, ще троє жінок з тілесними ушкодженнями були доставлені у лікарню. Як наслідок, водію Lexus повідомили про підозру.