В Луганской области отбиты вражеские штурмы Белогоровки, на оккупированных территориях устраивают досрочное "голосование" - ОВА
Киев • УНН
Российские войска штурмовали Белогоровку в Луганской области, но штурмы были отбиты Силами обороны, в то время как на оккупированных территориях бюллетени для так называемого "голосования" доставляли в отдаленные районы, а мужчина в Антраците попал в засаду за отказ воевать за оккупантов.
Российские войска в прошедшие сутки штурмовали Белогоровку в Луганской области, штурмы Силами обороны отбиты. На оккупированных территориях захватчики довезли бюллетени для так называемого "голосования" в населенные пункты, с которыми отсутствует транспортное сообщение, в Антраците мужчине за отказ воевать оккупанты устроили круглосуточную засаду. Об этом сообщил в понедельник глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.
Детали
"Авиационным нападениям врага подверглись Новоегоровка и Серебрянское лесничество. Нашими защитниками отражено несколько наземных штурмов в районе Белогоровки. Там россияне пытались продвинуться вперед при поддержке артиллерии. Впрочем, прошедшие сутки характеризовались привычным для воскресенья несколько меньшим количеством обстрелов. Если брать полосу нашей ответственности, противник открывал огонь 117 раз, применив около 480 снарядов", - сообщил Артем Лысогор в Telegram.
По его словам, на оккупированных территориях Луганской области четыре дня продлится досрочное так называемое "голосование" за президента рф. "Сообщается, что такую форму волеизъявления организовали для тех, кто живет в отдаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует. Несмотря на отсутствие сообщения, избирательные комиссии соответствующих населенных пунктов оккупированной части Луганской области уже получили необходимое количество бюллетеней и каким-то образом отправились в эти отдаленные места. С утра должны начать поиск жителей по улицам", - сообщил он.
"В Антраците за местным жителем старше 50 лет, который после принудительной мобилизации отказался подписывать контракт с министерством обороны рф и самовольно покинул линию фронта, устроили круглосуточную засаду вокруг мест его вероятного пребывания. За одним человеком дежурят целые бригады военных", - рассказал Лысогор.
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Российские войска штурмовали Белогоровку в Луганской области, но штурмы были отбиты Силами обороны, в то время как на оккупированных территориях бюллетени для так называемого "голосования" доставляли в отдаленные районы, а мужчина в Антраците попал в засаду за отказ воевать за оккупантов.
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