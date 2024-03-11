Трое погибших, 12 раненых - результаты обстрелов рф Донетчины

Российские войска за минувшие сутки убили еще трех жителей Донецкой области - в Доброполье и в Часовом Яру. Кроме того, в результате вражеских обстрелов ранения получили 12 гражданских. Об этом сообщил в понедельник председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 10 марта россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Доброполье и 1 в Часовом Яру. Еще 12 человек в области за сутки получили ранения - сообщил Филашкин в Telegram.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, по данным главы ОВА, россияне убили 1882 мирных жителя Донетчины, ранили еще 4695.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

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