В Луганской области СБУ пресекла деятельность пропагандистского подразделения российских спецслужб

Оперативники спецслужбы задокументировали деятельность информационного подразделения, сформированного Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ при так называемом "2 АК" российских оккупационных войск в Луганске.



Внештатный подразделение численностью около двух десятков агитаторов отвечало за проведение антиукраинских информационно-пропагандистских акций и сбор военной и социально-политической информации. Группа непосредственно подчинялась Главному управлению ГШ ВС РФ, получала от него задание, так называемые "темники" для подготовки и распространения фейковых материалов в СМИ и социальных сетях, регулярно отчитывалась перед российскими кураторами о проделанной работе.



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Подразделение также осуществляло сбор и анализ информации относительно руководства нашего государства и Вооруженных сил Украины, военных подразделений, участвующих в операции Объединенных сил, украинских патриотов, их семей, экономической и политической ситуации в Луганской области. Сотрудники СБ Украины установили, что за каждым районом и населенным пунктом Луганской области было закреплено представителя информационного подразделения, который составлял так называемый "паспорт региона".



Он должен был отслеживать изменения обстановки на этой территории, чтобы с применением информационных технологий осуществлять меры по дестабилизации ситуации, дискредитации власти и провоцирования социального недовольства. Оперативники Службы задокументировали попытки враждебного подразделения через инспирации протестных акций дестабилизировать ситуацию в Северодонецке в конце прошлого года.



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Также сотрудники СБУ обнаружили более пятидесяти фейковых аккаунтов якобы проукраинской, пророссийской и нейтральной направленности, которые использовались участниками группы для навязывания пользователям соцсетей прокремлевского точки зрения на события в Украине, фабрикации фейковых информации в пользу страны-агрессора.



По материалам СБУ одного из информаторов приговорено по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины к четырем годам лишения свободы. Обвинительные материалы в отношении других участников агентурной сети находятся на рассмотрении в судебных органах. Всех лиц, входивших в состав информационного подразделения, установлено. В рамках уголовного производства заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины жительнице Луганска, которая возглавляла группу.



Продолжаются следственные действия.



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