СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад 436 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори, передає УНН із посиланням на прес-службу СБУ.
Як повідомили у прес-службі, для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.
"З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації", - йдеться у повідомленні.
Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютним контрактом через внесення недостовірних відомостей до фінансової документації. відзначили у СБУ.
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За висновками фахівців, вказана оборудка призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад чотириста тридцять шість мільйонів гривень.
На даний час слідчими ГСУ СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, повідомили у прес-службі.
Також, у межах кримінального провадження ініційовано процедуру передачі активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.
Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування Національного банку України.