Зеленський звільнив низку керівників регіональних управлінь СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення з посад шістьох керівників регіональних управлінь СБУ. Відповідні укази опубліковані на сайті Глави держави, передає УНН.
Йдеться про укази:
1. №399/2019 Про звільнення Руслана Сторожука з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області
2. №398/2019 Про звільнення Олександра Довженка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області.
3. №397/2019 Про звільнення Олександра Ткачука з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області.
4. №396/2019 Про звільнення Володимира Пахнюка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.
5. №395/2019 Про звільнення Юрія Фелонюка з посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області.
6. №394/2019 Про звільнення Олега Зозулі з посади начальника Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.
Нагадаємо, Зеленський призначив тимчасових керівників низки ОДА.