Зеленський призначив тимчасових керівників низки ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення тимчасових виконувачів обов’язків голів 12 обласних державних адміністрацій в Україні. Відповідні укази опубліковані на сайті Президента України, передає УНН.
Так, указами від 11 червня 2019 року тимчасовими виконувачами обов’язків голів обласних держадміністрацій Президент призначив:
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення з посад голів 12 обласних державних адміністрацій в Україні, а також про увільнення від тимчасового виконання обов’язків голів ще трьох ОДА.