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Зеленський призначив тимчасових керівників низки ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення тимчасових виконувачів обов’язків голів 12 обласних державних адміністрацій в Україні. Відповідні укази опубліковані на сайті Президента України, передає УНН.

Зеленський призначив тимчасових керівників низки ОДА

Так, указами від 11 червня 2019 року тимчасовими виконувачами обов’язків голів обласних держадміністрацій Президент призначив:

  • Олександра Киричука – Волинської ОДА (№378);
  • Івана Дурана – Закарпатської ОДА (№379);
  • Еллу Слепян – Запорізької ОДА (№380);
  • Марію Савку – Івано-Франківської ОДА (№381);
  • В’ячеслава Кучера – Київської ОДА (№382);
  • Сергія Коваленка – Кіровоградської ОДА (№383);
  • Ростислава Замлинського – Львівської ОДА (№384);
  • В’ячеслава Боня – Миколаївської ОДА (№385);
  • Вадима Акпєрова – Сумської ОДА (№386);
  • Івана Крисака – Тернопільської ОДА (№387);
  • Володимира Кальніченка – Хмельницької ОДА (№388);
  • Наталію Романову – Чернігівської ОДА (№389).

    • Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення з посад голів 12 обласних державних адміністрацій в Україні, а також про увільнення від тимчасового виконання обов’язків голів ще трьох ОДА.

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