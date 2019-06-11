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Зеленский назначил временных руководителей ряда ОГА

Киев • УНН

 • 17117 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций в Украине. Соответствующие указы опубликованы на сайте Президента Украины, передает УНН.

Зеленский назначил временных руководителей ряда ОГА

Так, указами от 11 июня 2019 года временно исполняющими обязанности председателей областных госадминистраций Президент назначил:

  • Александра Киричука - Волынской ОГА (№378);
  • Ивана Дурана - Закарпатской ОГА (№379);
  • Эллу Слепян - Запорожской ОГА (№380);
  • Марию Савку - Ивано-Франковской ОГА (№381);
  • Вячеслава Кучера - Киевской ОГА (№382);
  • Сергея Коваленко - Кировоградской ОГА (№383);
  • Ростислава Замлинского - Львовской ОГА (№384);
  • Вячеслава Боня - Николаевской ОГА (№385);
  • Вадима Акперова - Сумской ОГА (№386);
  • Ивана Крысака - Тернопольской ОГА (№387);
  • Владимира Кальниченко - Хмельницкой ОГА (№388);
  • Наталью Романову - Черниговской ОГА (№389).

    • Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей председателей 12 областных государственных администраций в Украине, а также об освобождении от временного исполнения обязанностей председателей еще трех ОГА.

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