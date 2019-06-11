Зеленский назначил временных руководителей ряда ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций в Украине. Соответствующие указы опубликованы на сайте Президента Украины, передает УНН.
Так, указами от 11 июня 2019 года временно исполняющими обязанности председателей областных госадминистраций Президент назначил:
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей председателей 12 областных государственных администраций в Украине, а также об освобождении от временного исполнения обязанностей председателей еще трех ОГА.