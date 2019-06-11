Зеленский назначил временных руководителей ряда ОГА

Так, указами от 11 июня 2019 года временно исполняющими обязанности председателей областных госадминистраций Президент назначил:

Александра Киричука - Волынской ОГА (№378);

Ивана Дурана - Закарпатской ОГА (№379);

Эллу Слепян - Запорожской ОГА (№380);

Марию Савку - Ивано-Франковской ОГА (№381);

Вячеслава Кучера - Киевской ОГА (№382);

Сергея Коваленко - Кировоградской ОГА (№383);

Ростислава Замлинского - Львовской ОГА (№384);

Вячеслава Боня - Николаевской ОГА (№385);

Вадима Акперова - Сумской ОГА (№386);

Ивана Крысака - Тернопольской ОГА (№387);

Владимира Кальниченко - Хмельницкой ОГА (№388);

Наталью Романову - Черниговской ОГА (№389).

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей председателей 12 областных государственных администраций в Украине, а также об освобождении от временного исполнения обязанностей председателей еще трех ОГА.