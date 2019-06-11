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СБУ разоблачила схему вывода предприятием в оффшор более 436 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцать миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в офшоры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ разоблачила схему вывода предприятием в оффшор более 436 млн грн

Как сообщили в пресс-службе, для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования.

"Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", - говорится в сообщении.

Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продолжали сроки расчетов по валютным контрактом путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию, отметили в СБУ.

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По заключению специалистов, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более четыреста тридцать шесть миллионов гривен.

В настоящее время следователями ГСУ СБУ объявлено подозрение руководителю акционерного общества и решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе.

Также, в рамках уголовного производства инициирована процедура передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к растрате средств рефинансирования Национального банка Украины.

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