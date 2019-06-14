На Луганщині СБУ припинила діяльність пропагандистського підрозділу російських спецслужб

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 46 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 14166 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 27499 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 44743 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 61997 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 73943 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 143504 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 92744 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 70280 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 310191 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0.7м/с
50%
Популярнi новини

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 105950 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 51823 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 67470 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 40318 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 25524 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 143495 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 310185 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 245166 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 357454 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 370157 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 36 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 7922 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 11397 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 14981 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 26098 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

На Луганщині СБУ припинила діяльність пропагандистського підрозділу російських спецслужб

Київ • УНН

 • 8854 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Співробітники СБУ під час виконання покладених на Службу завдань із забезпечення інформаційної безпеки держави виявили чергові докази використання спецслужбами РФ соціальних мереж на шкоду державній безпеці нашої країни. Про це повідомили УНН у прес-службі СБУ. 

На Луганщині СБУ припинила діяльність пропагандистського підрозділу російських спецслужб

Оперативники спецслужби задокументували діяльність інформаційного підрозділу, сформованого Головним управлінням Генштабу Збройних сил РФ при так званому "2 АК" російських окупаційних військ у Луганську.

Позаштатний підрозділ чисельністю близько двох десятків агітаторів відповідав за проведення антиукраїнських інформаційно-пропагандистських акцій та збір військової й соціально-політичної інформації. Група безпосередньо підпорядковувалася Головному управлінню ГШ ЗС РФ, отримувала від нього завдання, так звані "темники" для підготовки й розповсюдження фейкових матеріалів у ЗМІ та соціальних мережах, регулярно звітувала перед російськими кураторами про виконану роботу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Роковини збиття літака Іл-76: СБУ розповіла про причетність Кремля

Підрозділ також здійснював збір та аналіз інформації щодо керівництва нашої держави та Збройних сил України, військових підрозділів, які беруть участь в операції Об’єднаних сил, українських патріотів, їх сімей, економічної та політичної ситуації на Луганщині. Співробітники СБ України встановили, що за кожним районом та населеним пунктом Луганської області було закріплено представника інформаційного підрозділу, який складав так званий "паспорт регіону".

Він мав відстежувати зміни обстановки на цій території, щоб із застосуванням інформаційних технологій здійснювати заходи щодо дестабілізації ситуації, дискредитації влади та провокування соціального невдоволення. Оперативники Служби задокументували спроби ворожого підрозділу через інспірування протестних акцій дестабілізувати ситуацію у Сєвєродонецьку наприкінці минулого року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Призначений у керівництво СБУ Баканов розповів про російське громадянство дружини

Також співробітники СБУ виявили понад п’ятдесят фейкових акаунтів нібито проукраїнської, проросійської та нейтральної спрямованості, які використовувалися учасниками групи для нав’язування користувачам соцмереж прокремлівського погляду на події в Україні, фабрикації фейкової інформації на користь країни-агресора.

За матеріалами СБУ одного з інформаторів засуджено за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України до чотирьох років позбавлення волі. Обвинувальні матеріали стосовно інших учасників агентурної мережі перебувають на розгляді в судових органах. Всіх осіб, які входили до складу інформаційного підрозділу, встановлено. У межах кримінального провадження заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України мешканці Луганська, яка очолювала групу.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УННСБУ викрила засуджених, завербованих "МГБ ЛНР"

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,791.60
S&P 500
$5,364.39
Tesla
$249.81
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,252.05
Ethereum
$1,577.60